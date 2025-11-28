Силы обороны поразили Саратовский НПЗ, склад с дронами в Крыму и другие военные объекты

ВСУ поразили ряд военных объектов врага / © ТСН.ua

В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 28 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили Саратовский НПЗ в России, место хранения БпЛА на аэродроме «Саки» в оккупированном Крыму и ряд других военных объектов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Отмечено, что Саратовский НПЗ выпускает более 20 видов нефтепродуктов — бензины, мазут, дизельное горючее, серу техническую и прочее, что используется для обеспечения потребностей российской оккупационной армии.

«Зафиксирована серия взрывов, после которых в районе цели наблюдался пожар. Результаты попаданий уточняются», — говорится в сообщении.

Также поражено место хранения БпЛА на аэродроме «Саки» в Новофедоровке, ВОТ АР Крым.

«На аэродроме поражены несколько объектов ПВО, в частности, "Панцирь-С1" и "Тор-М2". После подавления средств противовоздушной обороны противника уничтожен ангар, где хранились вражеские беспилотники "Орион" и "Форпост"», — добавили в Генштабе ВСУ.

Кроме того, под удар Сил обороны Украины попали командно-диспетчерский пункт управления противника и военный грузовой автомобиль «КамАЗ».

«Степень нанесенного ущерба уточняется. Кроме того, поражены районы сосредоточения живой силы противника и склады горюче-смазочных материалов на ВОТ Донецкой и Луганской областей. Результаты уточняются», — сообщили в Генштабе ВСУ.

Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада с дронами в Крыму и других военных объектов / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Напомним, накануне ударные дроны попали по воинской части полка «Ахмат-Север» в Грозном.