Силы обороны поразили Саратовский НПЗ, склад с дронами в Крыму и другие военные объекты
Зафиксирована серия взрывов, после которых в районе цели наблюдался пожар. Результаты попаданий уточняются.
В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 28 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили Саратовский НПЗ в России, место хранения БпЛА на аэродроме «Саки» в оккупированном Крыму и ряд других военных объектов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Отмечено, что Саратовский НПЗ выпускает более 20 видов нефтепродуктов — бензины, мазут, дизельное горючее, серу техническую и прочее, что используется для обеспечения потребностей российской оккупационной армии.
«Зафиксирована серия взрывов, после которых в районе цели наблюдался пожар. Результаты попаданий уточняются», — говорится в сообщении.
Также поражено место хранения БпЛА на аэродроме «Саки» в Новофедоровке, ВОТ АР Крым.
«На аэродроме поражены несколько объектов ПВО, в частности, "Панцирь-С1" и "Тор-М2". После подавления средств противовоздушной обороны противника уничтожен ангар, где хранились вражеские беспилотники "Орион" и "Форпост"», — добавили в Генштабе ВСУ.
Кроме того, под удар Сил обороны Украины попали командно-диспетчерский пункт управления противника и военный грузовой автомобиль «КамАЗ».
«Степень нанесенного ущерба уточняется. Кроме того, поражены районы сосредоточения живой силы противника и склады горюче-смазочных материалов на ВОТ Донецкой и Луганской областей. Результаты уточняются», — сообщили в Генштабе ВСУ.
Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины.
Напомним, накануне ударные дроны попали по воинской части полка «Ахмат-Север» в Грозном.