Силы обороны поразили сторожевые корабли, авиационные и артиллерийские средства врага: появились фото

Последствия удара ВСУ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Силы обороны Украины провели масштабную операцию по уничтожению военных объектов РФ на временно оккупированных территориях. Под ударом оказались морские, авиационные и артиллерийские средства агрессора.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Удар по флоту в Крыму

В ночь на 21 февраля в районе города Инкерман (ТОТ Крым) был нанесен успешный удар по морской компоненте кафиров. Поражено:

Два пограничных сторожевых корабля проекта 22460 «Охотник».

По данным Генштаба, поражение целей официально зафиксировано, в настоящее время специалисты уточняют масштабы нанесенного ущерба.

Потери авиации и техники

Параллельно с морскими целями, украинские защитники отработали по авиационной инфраструктуре и артиллерии врага:

Евпатория: На территории Евпаторийского авиационного ремонтного завода поражены два самолета Бе-12 .

Запорожская область: В районе населенного пункта Астраханка подразделения Сил обороны уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С».

Последствия удара ВСУ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Последствия удара ВСУ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Последствия удара ВСУ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Последствия удара ВСУ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Системная демилитаризация

В Генштабе отмечают, что атаки являются частью системной работы по снижению боевых возможностей государства-агрессора.

Силы обороны Украины продолжают системно снижать боевой потенциал агрессора, лишая его возможностей вести наступательные действия. Продолжение следует!» — говорится в сообщении.

Окончательные потери противника и масштабы разрушений доразведываются.

Отметим, что корабли проекта 22460 «Охотник» — скоростные патрульные корабли, которые враг использует для охраны акватории и разведки. Самолеты Бе-12 являются амфибиями, предназначенными для противолодочной обороны и поисково-спасательных операций.

