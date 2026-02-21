- Дата публикации
Силы обороны поразили сторожевые корабли, авиационные и артиллерийские средства врага: появились фото
Под ударом ВСУ оказались морские, авиационные и артиллерийские средства агрессора.
Силы обороны Украины провели масштабную операцию по уничтожению военных объектов РФ на временно оккупированных территориях. Под ударом оказались морские, авиационные и артиллерийские средства агрессора.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Удар по флоту в Крыму
В ночь на 21 февраля в районе города Инкерман (ТОТ Крым) был нанесен успешный удар по морской компоненте кафиров. Поражено:
Два пограничных сторожевых корабля проекта 22460 «Охотник».
По данным Генштаба, поражение целей официально зафиксировано, в настоящее время специалисты уточняют масштабы нанесенного ущерба.
Потери авиации и техники
Параллельно с морскими целями, украинские защитники отработали по авиационной инфраструктуре и артиллерии врага:
Евпатория: На территории Евпаторийского авиационного ремонтного завода поражены два самолета Бе-12.
Запорожская область: В районе населенного пункта Астраханка подразделения Сил обороны уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С».
Системная демилитаризация
В Генштабе отмечают, что атаки являются частью системной работы по снижению боевых возможностей государства-агрессора.
Силы обороны Украины продолжают системно снижать боевой потенциал агрессора, лишая его возможностей вести наступательные действия. Продолжение следует!» — говорится в сообщении.
Окончательные потери противника и масштабы разрушений доразведываются.
Отметим, что корабли проекта 22460 «Охотник» — скоростные патрульные корабли, которые враг использует для охраны акватории и разведки. Самолеты Бе-12 являются амфибиями, предназначенными для противолодочной обороны и поисково-спасательных операций.
Напомним, Генштаб подтвердил поражение военного завода в российской Удмуртии ракетами «Фламинго».