- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 232
- Время на прочтение
- 1 мин
Силы обороны поразили вражеские катера и "Панцирь": детали
ВСУ нанесли серию сокрушительных ударов по военным объектам РФ — от Белгорода до оккупированного Крыма.
Силы обороны Украины нанесли серию ударов по военным объектам россиян на оккупированных территориях и на территории РФ.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
В результате поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» и десантный катер БК-16 в районе Новоозерного (оккупированный Крым). Окончательные результаты и масштабы ущерба уточняются.
Кроме того, Силы обороны нанесли серию поражений по пунктам управления противника. В частности, поражено:
пункт управления дронами «Орион» в районе Красносельского (Крым),
пункт управления дронами в Дунайке (Белгородская обл., РФ),
пункт управления дронами в районе Гуляйполя (Запорожская обл.), а также пункт управления БпЛА в Селидово (оккупированная часть Донецкой обл.).
Среди прочего поражены командно-наблюдательные пункты подразделений россиян в районах Нижнего Рогачика (оккупированная часть Запорожской обл.), Новопетриковки, Волновахи и Селидового (оккупированная часть Донецкой обл.).
Степень нанесенного ущерба и другие результаты уточняются.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки армия РФ потеряла еще 930 солдат, а также танки, артиллерийские системы и бронированные машины.