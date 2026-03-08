ТСН в социальных сетях

Украина
232
Силы обороны поразили вражеские катера и "Панцирь": детали

ВСУ нанесли серию сокрушительных ударов по военным объектам РФ — от Белгорода до оккупированного Крыма.

Дмитрий Гулийчук
Силы обороны поразили вражеские ЗРГК «Панцирь-С1» и катер БК-16 в Крыму

Силы обороны поразили вражеские ЗРГК «Панцирь-С1» и катер БК-16 в Крыму / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Силы обороны Украины нанесли серию ударов по военным объектам россиян на оккупированных территориях и на территории РФ.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

В результате поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» и десантный катер БК-16 в районе Новоозерного (оккупированный Крым). Окончательные результаты и масштабы ущерба уточняются.

Кроме того, Силы обороны нанесли серию поражений по пунктам управления противника. В частности, поражено:

  • пункт управления дронами «Орион» в районе Красносельского (Крым),

  • пункт управления дронами в Дунайке (Белгородская обл., РФ),

  • пункт управления дронами в районе Гуляйполя (Запорожская обл.), а также пункт управления БпЛА в Селидово (оккупированная часть Донецкой обл.).

Среди прочего поражены командно-наблюдательные пункты подразделений россиян в районах Нижнего Рогачика (оккупированная часть Запорожской обл.), Новопетриковки, Волновахи и Селидового (оккупированная часть Донецкой обл.).

Степень нанесенного ущерба и другие результаты уточняются.

/ © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки армия РФ потеряла еще 930 солдат, а также танки, артиллерийские системы и бронированные машины.

