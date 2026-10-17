Силы обороны поразили железнодорожный мост в Брянской области — и это еще не все

ВСУ / © Associated Press

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16 октября и в ночь на 17 октября подразделения Сил обороны поразили ряд логистических объектов российской армии. Поврежден железнодорожный мост на Брянщине, в Донецкой области поражен состав МТЗ.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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«В районе населенного пункта Слобода-Селецкая Брянской области зафиксировали поражение железнодорожного моста через реку Унеча», — говорится в сообщении.

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По данным Генштаба, это должно усложнить железнодорожную логистику российских оккупационных войск, в том числе поставки боеприпасов, топлива и военной техники.

Кроме того, на в.о. территории Донецкой области украинские военные поразили склады материально-технических средств российских захватчиков. Удары были зафиксированы в районах Новоандреевки, Никольского и Мариуполя.

Напомним, Украина нанесла удар по российскому аэродрому, где базировались Су-34, снаряженные авиабомбами. По словам президента Владимира Зеленского, в результате атаки уничтожены четыре самолета Су-34, еще два — поражены. Самолеты были готовы к новым атакам на Украину и снаряжены авиабомбами.

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