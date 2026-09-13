Силы обороны сорвали планы РФ относительно окружения "пояса крепостей" на Донецкой области - что известно

Фронт / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Успешные действия украинских военных по ликвидации российского выступления к северу от Лимана в последние несколько месяцев нарушили планы российского командования по масштабному окружению «пояса крепостей» на Донетчине по направлениям Лимана и Доброполья.

Об этом пишет Institute for the Study of War (ISW).

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Российские войска продвигаются в направлении Славянска, Краматорска и Дружковки с востока, а также пытаются двигаться к Константиновке и Дружковке с юга. Параллельно россияне стремятся охватить весь «пояс крепостей» с севера и юго-запада.

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На южном фланге «пояса крепостей» российские силы пытаются захватить Доброполье. Из района Покровск-Доброполье они стремятся продвинуться на север — в направлении территорий к западу от Дружковки и Краматорска.

В то же время на северном фланге российские войска пытаются захватить Лиман, форсировать Северский Донец и продвинуться на запад и юго-запад — в район к западу от Славянска.

РФ пыталась запереть кольцо вокруг городов

По замыслу российского военного командования, эти два направления должны были наконец сойтись и позволить окружить весь «пояс крепостей», а также украинские силы, обороняющие города.

Однако в последние месяцы украинские военные ликвидировали российское выступление к северу от Лимана. Более того, Силы обороны долго сдерживают попытки русских войск захватить сам Лиман.

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Эти действия, как отмечается в оценке, нарушили российский план двойного охвата и оцепления украинских позиций в районе «пояса крепостей».

Напомним, российская армия не отказывается от планов полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области.

В частности, командир Третьего армейского корпуса Андрей Белецкий сказал, что стратегической целью российской армии остается полный захват Донецкой и Луганской областей.

Однако ранее украинские бойцы рассказали, что сомневаются в способности захватчиков реализовать этот замысел.

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