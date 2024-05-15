Силы обороны стабилизировали ситуацию: Зеленский в обращении рассказал о ситуации на Харьковщине

По его словам, наша сила зависит от каждого солдата, сержанта, офицера, непосредственно находящихся на позициях.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце дня 15 мая обратился к украинцам. Глава государства обратил внимание на ситуацию на фронте.

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

По его словам, в Харьковской области в районе города Волчанск продолжаются защитные действия украинских военных. В этот день Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию.

“Зашедшего на Харьковщину оккупанта всеми средствами уничтожают. Артиллерия, дроны, наша пехота достаточно точно работают. Спасибо каждому и каждой, кто сейчас на позициях. Так же внимание всем другим направлениям. Особенно Донетчина – Покровское направление, а также Купянское направление на Харьковщине. Мы четко видим, как оккупанты пытается оттянуть наши силы и сделать менее концентрированной нашу боевую работу. Реагируем на это именно так, как нужно – по каждому направлению нам должно быть чем ответить врагу”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также добавил, что наша сила зависит от каждого солдата, сержанта, офицера, непосредственно находящихся на позициях.

"Полное выполнение боевых задач в сложившихся условиях должно сорвать российские наступательные планы", — подчеркнул глава государства.

Напомним, что Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

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