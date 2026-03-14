Силы обороны ударили по аэродрому «Майкоп» в России: что известно

Удар по Адыгее / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Силы обороны Украины поразили аэродром «Майкоп» в Республике Адыгея в России.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

По предварительной информации, есть попадание по объектам инфраструктуры аэродрома.

Цели на оккупированной территории

В ночь на 14 марта подразделения на территории оккупированного Крыма Сил обороны поразили район сосредоточения подразделения отдельной ракетной бригады РФ, имеющей на вооружении ОТРК «Искандер».

Также в Крыму была поражена пусковая установка оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

Кроме того, украинские военные нанесли поражение по средствам ПВО противника. В частности, поражена радиолокационная станция «Небо-У» в районе Гвардейского (оккупированный Крым) и РЛС из состава зенитного ракетного комплекса С-300 вблизи Садового (оккупированная часть Донецкой обл.).

Был поражен ряд командно-наблюдательных пунктов (КСП) противника. В частности, КСП подразделения БПЛА в районе Углегорска, командно-наблюдательные пункты в районах Графского и Керменчика (оккупированная часть Донецкой обл.).

Масштабы нанесенного ущерба и потери противника уточняются.

Уточнение по удару по Брянску

Кроме того, были уточнены результаты поражения предприятия военно-промышленного комплекса россиян Кремний Эл в Брянске.

В частности, поражен основной производственный корпус (производство интегральных микросхем к баллистическим, крылатым и зенитным ракетам разных типов). В результате удара возник пожар на площади около 1000 м² с последующим разрушением крыши этого корпуса.

Также поражен состав хранения компонентов для производства микросхем. Площадь пожара составила около 400 м2. Производство на предприятии остановлено ориентировочно на полгода.

Напомним, что 10 марта Силы обороны нанесли удар по Брянскому заводу микроэлектроники «Кремной Эл», который важен для производства высокоточного российского оружия. Предприятие производит полупроводники и микросхемы — фактически «мозги» ракет, в частности, «Искандеров».

Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что ВСУ ударили по важному объекту в Брянске.