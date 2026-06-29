Силы обороны ударили по логистике РФ: поражены три моста, состав и пункты управления БпЛА (фото)

Мост во временно оккупированном Новоазовске Донецкой области / © Telegram / Сергей Стерненко

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В течение 28 июня и в ночь на 29 июня Силы обороны Украины нанесли серию ударов по важным военным объектам российских оккупантов. Под огнем оказались мосты, склад материально-технического снабжения, пункты управления беспилотниками и объекты военной связи.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

По данным военных, украинские защитники поразили автомобильный мост вблизи временно оккупированного Новоазовска Донецкой области, а также два железнодорожных моста на территории Луганской области.

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© Telegram / Сергей Стерненко

Пока результаты поражения уточняются.

Украинские силы нанесли удар по составу материально-технических средств российских войск в районе Новосветловки Луганской области.

Также под удар попали три пункта управления беспилотными летательными аппаратами противника. Они размещались вблизи Гуляйполя Запорожской области, Теткиного в Курской области РФ и Бахмута Донецкой области. Отдельно был поражен пункт управления подразделения радиоэлектронной борьбы российских войск в районе Великой Новоселки Донецкой области.

В Генштабе также сообщили, что после дополнительного анализа подтверждено успешное поражение двух объектов военной связи в районе населённого пункта Миняево Московской области РФ. По информации военных, в результате удара, нанесенного 26 июня, одно здание было полностью уничтожено, еще одно получило значительные повреждения с частичным разрушением.

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Украинские военные подчеркнули, что и дальше будут продолжать системные удары по военной логистике, системам управления и обеспечения российской армии с целью ослабления ее боевых возможностей.

В то же время, советник министра обороны Украины Сергей Стерненко опубликовал фото разрушенного автомобильного моста во временно оккупированном Новоазовске, который, по данным Генштаба, был поражен во время этой операции.

«Разрушен автомобильный мост во временно оккупированном Новоазовске Донецкой области. Генштаб сообщил, что за последние двое суток Силы обороны поразили также два железнодорожных моста в Луганской области», — написал он.

Напомним, ранее речь шла о топливном кризисе в России, который из-за украинских атак вышел на новый уровень. Нехватка бензина и авиатоплива вынудила Москву отменить ограничения на поставку топлива и импортировать из третьих стран.

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