Силы обороны ударили по оккупированным газовым вышкам в Черном море

В ночь на субботу, 10 августа, Силы обороны Украины совершили атаку на оккупированные россиянами газодобывающие вышки в Черном море.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко.

ВМС Украины нанесли удар по газовым вышкам "Сиваш" и "Петр Годованец", которые находились под контролем российских оккупантов.

"Петр Годованец" это одна из так называемых двух "вышек Бойко", которые Украина закупила у компании Keppel в 2012 году. Другая, которая называется "Украина", а также платформа "Таврида" отечественного производства, были отбиты у россиян в прошлом году бойцами ГУР, "ДОЗОР" и других подразделений Сил обороны", — отметил журналист.

В сообщении говорится, что оккупанты использовали вышки в разведывательных целях. На них находилось не менее четырех десятков военных.

По предварительным данным, пораженные вышки сгорели вместе с разведывательным оборудованием.

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Напомним, накануне во временно оккупированном Крыму, вблизи Черноморского, украинские разведчики, используя морской дрон MAGURA V5, уничтожили российский скоростной катер проекта КС 701 типа "Тунец".

Удары по оккупированным газовым вышкам в Черном море! Все горит! Россияне в воде!

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