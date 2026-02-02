Силы обороны ударили по россиянам на оккупированных территориях: какие потери РФ

Столб дыма / © https://ua.depositphotos.com/

Реклама

В Донецкой области бойцы ВСУ уничтожили два пункта управления оккупационных войск. Также поражен склад боеприпасов, который обеспечивал подразделения захватчиков.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины.

Какие цели поражены

По данным Генштаба:

Реклама

в районе Кураховки (ВОТ Донецкой области) — поражены два пункта управления противника полкового и дивизионного уровней. Также зафиксировано попадание в склад боеприпасов, который обеспечивал подразделения захватчиков.

в районах Успеновки и Гуляйполя Запорожской области поражены пункты управления БпЛА.

Потери оккупантов сейчас уточняются. Информация повлияет на статистику в ежедневной сводке.

«Силы обороны Украины продолжают системно снижать наступательные возможности противника, в частности, путем поражения пунктов управления и объектов логистики», — сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Как мы писали ранее, потери РФ пересекли новую психологическую отметку.

Так, с начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 1 241 530 солдат армии России. За прошедшие сутки ликвидировано еще 850 военных. Данные, как отмечают в Генштабе, уточняются.

Реклама

Есть у врага серьезные потери в технике. В частности, уничтожены танки, ББМ, артсистемы и т.д.