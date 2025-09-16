- Дата публикации
Силы обороны ударили по Саратовскому НПЗ: какие последствия поражения
Результаты поражения НПЗ в Саратовской области уточняются.
В ночь на 16 сентября украинские бойцы ударили по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу РФ. В районе объекта зафиксированы взрывы и пожар.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины.
Подробности
Как отмечается, Саратовский НПЗ специализируется на производстве многочисленных нефтепродуктов: бензина, дизельного горючего, мазута, а также различных марок битума, вакуумного газойля, технической серы и т.д.
«Объем переработки в 2023 году составил 4,8 млн тонн», — говорится в сообщении.
Это предприятие, подчеркивают в Генштабе, активно работает на военную машину РФ.
Силы обороны Украины продолжат атаковать военные объекты, способные обеспечивать оккупационные войска горючим, боеприпасами и вооружением.
Ранее украинские бойцы ударили по Кирисскому нефтеперерабатывающему заводу в Ленинградской области. Это один из самых больших НПЗ в России. Объект приостановил работу ключевой установки после атаки беспилотников.
По подсчетам, поврежденное подразделение обеспечивает почти 40% общей мощности завода, который может перерабатывать около 20 млн тонн нефти в год. В результате пожара, возникшего из-за падения обломков дронов, повреждена печь и другое оборудование. Восстановительные работы могут занять около месяца.