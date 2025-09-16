ТСН в социальных сетях

Украина
147
1 мин

Силы обороны ударили по Саратовскому НПЗ: какие последствия поражения

Результаты поражения НПЗ в Саратовской области уточняются.

Катерина Сердюк
Взрывы в России

Взрывы в России / © ТСН.ua

В ночь на 16 сентября украинские бойцы ударили по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу РФ. В районе объекта зафиксированы взрывы и пожар.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины.

Подробности

Как отмечается, Саратовский НПЗ специализируется на производстве многочисленных нефтепродуктов: бензина, дизельного горючего, мазута, а также различных марок битума, вакуумного газойля, технической серы и т.д.

«Объем переработки в 2023 году составил 4,8 млн тонн», — говорится в сообщении.

Это предприятие, подчеркивают в Генштабе, активно работает на военную машину РФ.

Силы обороны Украины продолжат атаковать военные объекты, способные обеспечивать оккупационные войска горючим, боеприпасами и вооружением.

Ранее украинские бойцы ударили по Кирисскому нефтеперерабатывающему заводу в Ленинградской области. Это один из самых больших НПЗ в России. Объект приостановил работу ключевой установки после атаки беспилотников.

По подсчетам, поврежденное подразделение обеспечивает почти 40% общей мощности завода, который может перерабатывать около 20 млн тонн нефти в год. В результате пожара, возникшего из-за падения обломков дронов, повреждена печь и другое оборудование. Восстановительные работы могут занять около месяца.

