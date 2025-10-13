ТСН в социальных сетях

Украина
145
1 мин

Силы Обороны Украины отвергли противника у ряда населенных пунктов — DeepState

Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.

Война в Украине

Война в Украине / © Associated Press

За прошедшие сутки Силы Обороны Украины отбросили противника вблизи Нового Шахматного, Золотого Колодца, Кучерового Яра и Новопавловки, что на Донетчине.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

Кроме того, аналитики сообщили, что российские захватчики продвинулись в Кучеровом Яру и близ Шахово.

«За прошедшие сутки Силы Обороны Украины отбросили противника вблизи Нового Шахматного, Золотого Колодца, Кучерового Яра и Новопавловки, что на Донетчине. Враг продвинулся в Кучеровом Яру и близ Шахово», — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что украинские силы окружили группы оккупантов под Добропольем.

Мы ранее информировали, что российские войска усилили боевые действия на Донбассе не из-за ухудшения погоды, а из-за очередных приказов от высшего командования.

