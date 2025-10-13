Война в Украине / © Associated Press

За прошедшие сутки Силы Обороны Украины отбросили противника вблизи Нового Шахматного, Золотого Колодца, Кучерового Яра и Новопавловки, что на Донетчине.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

Кроме того, аналитики сообщили, что российские захватчики продвинулись в Кучеровом Яру и близ Шахово.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что украинские силы окружили группы оккупантов под Добропольем.

Мы ранее информировали, что российские войска усилили боевые действия на Донбассе не из-за ухудшения погоды, а из-за очередных приказов от высшего командования.