Силы обороны Украины прекращают огонь на время празднования Пасхи

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по поручению президента Украины Владимира Зеленского определил задачу Силам обороны Украины обеспечить соблюдение режима прекращения огня на суше, на море и в воздухе на время празднования Пасхи.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

«Украина обеспечит режим тишины и будет действовать по четкому принципу: зеркальное реагирование», — говорится в сообщении.

Несмотря на то, Россия неоднократно ранее нарушала такие договоренности, Силы обороны будут находиться в готовности, чтобы немедленно реагировать на любые провокации и наступательные действия со стороны государства-агрессора.

«В случае выявления выдвижения подразделений противника к переднему краю, проведения инженерных работ или перегруппировки сил и средств, признаков реальной подготовки к штурмовым действиям и других действий, которые могут свидетельствовать об использовании противником режима прекращения огня в агрессивных целях — украинские воины имеют полное право открывать огонь на поражение. Те же правила будут действовать и на море и в небе», — отметили в Генштабе ВСУ.

Зеркальный ответ также предусмотрен в случае запусков российской армией ракет или ударных БпЛА по территории Украины.

Пасхальное перемирие — что известно

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина передала Кремлю новое предложение о перемирии «хотя бы на Пасху».

Вечером 9 апреля диктатор РФ Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии. Хозяин Кремля заявил, что поручил своей армии прекратить огонь с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года.

Пасхальное перемирие продлится всего около полутора суток. В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована не только в коротких паузах в боевых действиях, а в реальном и длительном прекращении огня.

