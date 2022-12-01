Силы обороны Украины установили за месяц рекорд по уничтожению российских оккупантов — Минобороны

Украинские защитники за месяц уничтожили рекордное количество российских захватчиков.
Украинские защитники за месяц "закобзонили" 17 тысяч российских оккупантов.
Об этом сообщается в Министерстве обороны Украины.
"Новый рекорд Сил нашей Обороны. За ноябрь было уничтожено 16 970 рашистских солдат. Это самое большое количество за все время войны", — говорится в сообщении.
Также украинские защитники провели удачную "демилитаризацию" российской военной техники. Да, было уничтожено в течение месяца:
• танки: 217
• боевые бронемашины: 376
• артсистемы: 174
• РСЗО: 12
• средства ПВО: 13
• самолеты: 4
• вертолеты: 4
• БПЛА: 147
• крылатые ракеты: 134
• автотехника и автоцистерны: 298
• спецтехника: 9
Напомним, что общие потери РФ в войне против Украины от 24 февраля перевалили за 89 тысяч. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 560 оккупантов.
В Минобороны также заявили, что мобилизация в РФ не изменила существенно ситуацию на фронте. "Мобики" избегают боевых столкновений, а из- за безумных потерь профессиональный уровень российской армии существенно снизился.
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