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Силы обороны Украины установили за месяц рекорд по уничтожению российских оккупантов — Минобороны

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
5717
Время на прочтение
2 мин
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Силы обороны Украины установили за месяц рекорд по уничтожению российских оккупантов — Минобороны

Фото: Facebook / Командование объединенных сил ВС Украины

Украинские защитники за месяц уничтожили рекордное количество российских захватчиков.

Украинские защитники за месяц "закобзонили" 17 тысяч российских оккупантов.

Об этом сообщается в Министерстве обороны Украины.

"Новый рекорд Сил нашей Обороны. За ноябрь было уничтожено 16 970 рашистских солдат. Это самое большое количество за все время войны", — говорится в сообщении.

Также украинские защитники провели удачную "демилитаризацию" российской военной техники. Да, было уничтожено в течение месяца:
• танки: 217
• боевые бронемашины: 376
• артсистемы: 174
• РСЗО: 12
• средства ПВО: 13
• самолеты: 4
• вертолеты: 4
• БПЛА: 147
• крылатые ракеты: 134
• автотехника и автоцистерны: 298
• спецтехника: 9

Напомним, что общие потери РФ в войне против Украины от 24 февраля перевалили за 89 тысяч. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 560 оккупантов.

В Минобороны также заявили, что мобилизация в РФ не изменила существенно ситуацию на фронте. "Мобики" избегают боевых столкновений, а из- за безумных потерь профессиональный уровень российской армии существенно снизился.

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Дата публикации
Просмотры
5717
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