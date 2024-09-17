Силы Обороны Украины восстановили положение возле Торского — Deep State

Аналитики обновили карту боевых действий.
Карта боевых действий на фронте обновлена.
Об этом информируют аналитики Telegram-канала Deep State.
Силы Обороны Украины восстановили положение возле Торского.
Враг продвинулся возле Колесниковки, Невского, Новосадового, Новогродовки, в Гродовце и Желаном Первом.
Напомним, издание The Wall Street Journal опубликовало материал о том, что Россия ведет ожесточенные бои за два города в Донецкой области. Это Покровск и Времен Яр. Захват этих двух городов может приблизить РФ к достижению главной военной цели – оккупации Донетчины.
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