Силы Обороны Украины восстановили положение возле Торского — Deep State

Карта боевых действий на фронте обновлена.

Об этом информируют аналитики Telegram-канала Deep State.

Силы Обороны Украины восстановили положение возле Торского.

Враг продвинулся возле Колесниковки, Невского, Новосадового, Новогродовки, в Гродовце и Желаном Первом.

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Напомним, издание The Wall Street Journal опубликовало материал о том, что Россия ведет ожесточенные бои за два города в Донецкой области. Это Покровск и Времен Яр. Захват этих двух городов может приблизить РФ к достижению главной военной цели – оккупации Донетчины.

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