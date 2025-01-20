Силы Обороны Украины возобновили позиции в Махновке и Зеленовке — Deep State

Карта боевых действий обновлена.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State.

"Силы Обороны Украины возобновили позиции в Махновке и Зеленовке", — говорится в сообщении.

Враг продвинулся в Тернах, Двухлетней, возле Колодцев и Славянки.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные сейчас пытаются ликвидировать российский так называемый "плацдарм" на берегу реки Оскол, что на Харьковщине.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинские военные отражают атаки врага на Харьковском и Лиманском направлениях, несмотря на увеличение интенсивности атак.

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