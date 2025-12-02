Силы обороны Украины вытесняют врага из Купянска: город частично зачищен, продолжаются бои на севере

Купянск / © Associated Press

Украинские Силы обороны добились значительного успеха в Купянске Харьковской области — за последние десять дней им удалось существенно зачистить город от оккупантов и частично заблокировать пути инфильтрации вражеских диверсионно-разведывательных групп.

Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников в социальных сетях.

Самые ожесточенные бои продолжаются в северной части Купянска — именно с этого района и начиналось полномасштабное обострение. В то же время идет зачистка центральных кварталов, а также важная операция в юго-западном районе, где раньше было сконцентрировано значительное количество вражеских сил.

По словам Мирошникова, враг планировал из этого района продвинуться к стратегической переправе в направлении Купянска-Узлового, чтобы изолировать украинский гарнизон и создать угрозу окружениям для защитников на левом берегу реки Оскол. Однако эти планы были сорваны – украинские силы не допустили реализации этого сценария.

В настоящее время около 50–60% города находится под контролем Сил обороны Украины, еще примерно 20% — так называемая "серая зона", где продолжаются активные бои.

Особенно эффективно проявили себя подразделения Сил специальных операций, действовавших в критические моменты, а также пехота и пилоты 14-й и 30-й отдельных механизированных бригад. Мирошников подчеркнул, что без их профессиональной работы такая операция была бы невозможна.

"Хочу отметить всех, кто причастен к зачистке и обороне Купянска. Нереально крутая работа!" - отметил военный обозреватель.

