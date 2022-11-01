Силы обороны уничтожили 4 вражеских вертолета, а оккупанты терроризируют население на Херсонщине: сводка Генштаба 1 ноября

Оккупанты и дальше пытаются удержать захваченные территории.

Начались 251 сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Оккупанты продолжают пытаться удержать захваченные территории и продолжают попытки наступать на Донбассе.

Об этом ситуацию на фронте говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

За прошедшие сутки противник нанес 60 ракетных и 15 авиационных ударов, совершил более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Обстрелы:

Удары противника подверглись районам более 50 населенных пунктов, в частности: Соледар, Угледар, Яковловка, Веселое Донецкой области.

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На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Республика Беларусь поддерживает вооруженную злость РФ против Украины. Россия продолжает перебрасывать отдельные подразделения на территорию Беларуси. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных беспилотных летательных аппаратов с территории республики Беларусь.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ольховатка, Волчанск, Гатище, Стрелка и Ветеринарное;

на Купянском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Кучеровка, Стельмаховка, Мясожаровка, Петропавловка;

на Лиманском направлении – из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка, Раздолевка, Спорное, Григоровка и Берестово;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Зеленополье, Клещиевка, Бахмут, Бахмутское и Соледарь;

на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Марьинка, Водяное, Красногоровка, Первомайское и Невельское;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – по танкам, минометам, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Времовка, Угледар, Полтавка, Ольговское, Малиновка, Павловка, Новоданиловка.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более двадцати населенных пунктов вдоль линии столкновения.

Ситуация на фронте:

Оккупанты принудительно перемещают гражданское население. В Каховке Херсонской области граждан, проживающих в помещениях вдоль берега Днепра насильно выселяют из домов. Вокруг гражданского жилья российские оккупанты оборудуют инженерные укрепления и устанавливают минно-взрывные заграждения. В Новочерноморье Скадовского района российские военнослужащие ВС РФ психологически и физически давят на мирных жителей. Их выгоняют из собственных жилищ. Высвободившиеся таким образом дома планируются под заселение оккупантами.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 14 ударов. Поражены районы сосредоточения вооружения и военной техники, опорные пункты и позиции комплексов противовоздушной обороны противника. На разных направлениях наши подразделения ПВО сбили 4 вертолета, 2 БпЛА и 45 вражеских крылатых ракет.

Воины ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и другие важные военные объекты российских оккупантов.

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Напомним, что ОК "Юг" ранее сообщило об оперативной ситуации на южном направлении. Здесь основное внимание оккупанты сосредоточивают на обороне и на обстрелах позиций Сил обороны и на населенных пунктах.

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