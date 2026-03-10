Силы обороны влупили ракетами Storm Shadow по заводу в Брянске: Генштаб показал видео

Атака на Россию / © ТСН.ua

Реклама

Подразделения Сил обороны Украины нанесли точные удары по брянскому заводу микроэлектроники «Кремной Эл» в России . Он критически важен для производства российского высокоточного вооружения.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины.

Завод «Кремной Эл» специализируется на дискретной полупроводниковой технике и интегральных микросхемах, выполняющих функции «мозгов» и «нервной системы» современного оружия, в частности ракет «Искандер».

Реклама

"Зафиксировано поражение цели и значительное повреждение производственных мощностей", - говорится в сообщении.

Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Добавляется, что аэроразведку осуществляло подразделение отдельного полка беспилотных систем «Рейд» Сил боевых спецопераций ВСУ.

Напомним, о поражении важного объекта на территории РФ сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Так, украинские Силы обороны нанесли успешный удар по заводу в Брянске, что производит системы управления для всех типов ракет . Поражение может повлечь за собой проблемы в российском производстве вооружения.