Силы обороны влупили ракетами Storm Shadow по заводу в Брянске: Генштаб показал видео
Брянский завод «Кремный Эл» специализируется на микросхемах, выполняющих функции «мозгов» ракет «Искандер».
Подразделения Сил обороны Украины нанесли точные удары по брянскому заводу микроэлектроники «Кремной Эл» в России . Он критически важен для производства российского высокоточного вооружения.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины.
Завод «Кремной Эл» специализируется на дискретной полупроводниковой технике и интегральных микросхемах, выполняющих функции «мозгов» и «нервной системы» современного оружия, в частности ракет «Искандер».
"Зафиксировано поражение цели и значительное повреждение производственных мощностей", - говорится в сообщении.
Масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Добавляется, что аэроразведку осуществляло подразделение отдельного полка беспилотных систем «Рейд» Сил боевых спецопераций ВСУ.
Напомним, о поражении важного объекта на территории РФ сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Так, украинские Силы обороны нанесли успешный удар по заводу в Брянске, что производит системы управления для всех типов ракет . Поражение может повлечь за собой проблемы в российском производстве вооружения.