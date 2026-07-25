Силы обороны впервые поразили российский аналог HIMARS: что известно об РСЗО "Сарма"

ВСУ на фронте / © Associated Press

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Силы обороны Украины, по сообщению украинских военных, впервые поразили новейшую российскую реактивную систему залпового огня «Сарма», которую в РФ позиционируют как перспективный аналог американской HIMARS.

Видео момента удара был обнародован в 1-м корпусе Национальной гвардии Украины «Азов».

По информации военных, удар по реактивной системе был нанесен на Добропольском направлении после того, как российские войска использовали ее для поддержания масштабного механизированного штурма.

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Сообщается, что установку поразил ударный беспилотник самолетного типа.

Что известно об РСЗО «Сарма»

«Сарма» является новой российской реактивной системой залпового огня калибра 300 мм. Проект создавали как развитие программы «Кама», целью которой было создание более легкой и мобильной альтернативы РСЗО «Торнадо-С».

Впервые о разработке комплекса российские государственные СМИ сообщили в 2023 году, а саму машину публично продемонстрировали только в 2025 году. Комплекс построен на шасси КамАЗ-63501 с бронированной кабиной и имеет шесть направляющих для запуска реактивных снарядов.

Чем Сарма отличается от «Торнадо-С»

По обнародованным ранее техническим данным, новая система примерно на 10 тонн легче «Торнадо-С», что должно сделать ее более мобильной и быстрой при смене позиций.

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Также она получила новую автоматизированную систему управления огнем и наводкой.

Вероятная дальность поражения составляет от 90 до 110 км.

По данным, обнародованным профильными военными аналитиками, в 2024 году Минобороны РФ заказало два дивизиона новых реактивных систем — всего 12 пусковых установок и столько же транспортно-заряжающих машин.

Стоимость одной установки оценивалась примерно в 155 миллионов рублей, что сделало ее дороже РСЗО «Торнадо-С», которые закупались параллельно.

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Дата публикации 22:38, 25.07.26 Количество просмотров 5 Силы обороны впервые поразили российский аналог HIMARS — РСЗО Сарма

Удары по России — последние новости

Напомним, после атаки БпЛА в российском Ростове-на-Дону произошел масштабный пожар. В Энгельсе горит военная казарма. Также зафиксирован пожар в оккупированном Луганске. В Белгороде под ударами оказались логистические склады и энергетические объекты.

Также, аналитики Института изучения войны подчеркивают, что украинские удары по Wildberries угрожают комфорту Москвы и состоянию соратников диктатора Владимира Путина. Перебои в предоставлении услуг компании создают неудобства россиянам в городских районах, таких как Москва и Санкт-Петербург. Кроме того, РФ вынуждена усиливать собственное ПВО и уже не только на военных объектах или НПЗ.

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