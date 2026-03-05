Силы обороны зачистили от оккупантов значительную территорию: где достигнут успех

Война в Украине / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Силы Обороны Украины проводят зачистку от российских оккупантов территорий на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. Украинские бойцы очистили от присутствия вражеских групп и подразделений не менее 79 кв. км территории.

Об этом в четверг, 5 марта, сообщают аналитики мониторингового проекта DeepState.

По информации обозревателей, сейчас активные боевые действия продолжаются в населенном пункте Березовое. Силы обороны пытаются зачистить село от российской пехоты, но там враг все еще сопротивляется и постоянно оказывает давление.

«Также идут активные поисково-ударные работы по отрезку Калиновское-Новониколаевка-Новогригорьевка-Красногорское-Першотравневое-Рыбное-Солодкое. Фиксируются поражения по пехоте и укрытиях врага на востоке Новониколаевки и также преимущественно в восточной части Новогригорьевки», — говорится в сообщении.

Аналитики DeepState отметили, что в то же время российские пехотные группы пытаются пролезть между Новогригорьевкой и Красногорским и активно осуществляют давление на Першотравневое. Фиксируется присутствие противника в «серой зоне».

© Deepstatemap

Обозреватели отметили, что этот участок фронта пока единственный, где активность Сил обороны привела к ощутимым успехам.

«По нашим оценкам, успехи с зачисткой территории со стороны Сил Обороны составляют — около 79 км2. (В то же время рано переводить их в синюю зону, поскольку в тылах до сих пор фиксируются единичные группы противника)», — сообщили в DeepState.

С учетом «серой зоны», где были позиции Сил Обороны, но происходили просачивания противника в глубину обороны, эта цифра достигает около 200 кв. км.

В то же время аналитики мониторингового проекта отметили, что в районе Гуляйполя противник имеет большую инициативу, проводя постоянные штурмовые действия пехотой, иногда привлекая броню.

«Недавно противник завез на двух единицах [бронетехники] около 20-ти пехотинцев в лес на северных окраинах Святопетровки», — отметили в сообщении.

Ранее сообщалось, что Силы Обороны Украины улучшили свое тактическое положение, отбросив российские оккупационные войскав районе ряда населенных пунктов.

Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в конце февраля сообщил, что на границе Днепропетровской и Запорожской областей штурмовые подразделения Сил обороны провели контратакующие действия и отбросили противника.Боевые действия происходили, в частности, вблизи населенных пунктов Терновое и Калиновское на Днепропетровщине.