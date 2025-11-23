ТСН в социальных сетях

Украина
622
1 мин

Силы обороны "зачистили" центр Покровска от россиян: что известно о ситуации в городе

В центре Покровска продолжаются стрелковые бои.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Покровск

ВСУ сдерживают врага и проводят поисково-ударные действия по ликвидации россиян в Покровске. От армии РФ зачищен район ж/д вокзала, Покровского педагогического училища и сквера Соборный.

Как отмечают в 7 корпусе ДШУ, задание выполнил 425 отдельный штурмовой полк «Скала».

«Это позволило заблокировать попытки россиян накопить силы, безуспешно пытающиеся усилить давление на северную часть города. При любых попытках перейти в северную часть города по железной дороге враг несет максимальные потери», — говорится в сообщении.

Всего с начала ноября украинские военные уничтожили в Покровске 388 окупантов, еще 87 ранены.

Добавляется, что оккупанты пытались переместить танк на южные окраины Покровска и замаскировать технику для дальнейшего использования в штурмовых действиях.

"Операторы группы беспилотных систем 7 корпуса ИИ ДШВ SKY STRIKE Unit во взаимодействии с 68 отдельной егерской бригадой обнаружили вражеский танк и уничтожили его", - отметили в ДШИ.

Ранее говорилось, что в Покровске армия РФ обустраивает позиции, закрепляется и переходит в стадию полноценной битвы за населенный пункт.

"Удается осуществлять активную охоту в районе железной дороги, чтобы не давать противнику также взять там местность под контроль, однако большое количество фиксаций уже в северной части города указывает на признаки, что красная зона скоро достигнет железнодорожного полотна, особенно в юго-западной части Покровска", - говорится в обзоре осинтеров DeepState.

