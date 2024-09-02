Силы Обороны закончили зачистку по линии Малая Локня-Погребки — Deep State

На Донбассе и Курщине продолжаются бои.
Обновлена карта боевых действий.
Об этом информируют аналитики мониторингового канала Deep State.
Речь идет о том, что силы Обороны закончили зачистку по линии Малая Локня-Погребки.
Враг оккупировал Долиновку, а также продвинулся у Макеевки и в Торецке.
Напомним, Владимир Зеленский рассказал, что Курская операция является пунктом плана победы Украины.
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