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Силы Обороны закончили зачистку по линии Малая Локня-Погребки — Deep State

Силы Обороны закончили зачистку по линии Малая Локня-Погребки — Deep State

ВСУ на фронте продолжают уничтожать врага / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

На Донбассе и Курщине продолжаются бои.

Обновлена карта боевых действий.

Об этом информируют аналитики мониторингового канала Deep State.

Речь идет о том, что силы Обороны закончили зачистку по линии Малая Локня-Погребки.

Враг оккупировал Долиновку, а также продвинулся у Макеевки и в Торецке.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал, что Курская операция является пунктом плана победы Украины.

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