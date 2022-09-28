Силы ПВО сбили 4 вражеских ракеты, выпущенных по Николаеву, Одессе и Кривому Рогу — ОК "Юг"

Силам ПВО удалось сбить 4 ракеты.

Об этом сообщают в ОК "Юг".

Российские оккупанты нанесли 3 авиационных и 3 ракетных удара по гражданской инфраструктуре прифронтовых и тыловых районов.

Истребителем Су-35 выпущена ракета Х-31 по Березнеговатому, в Николаевской области. Силами противовоздушной обороны вражеский снаряд уничтожен в воздухе.

По Одесщине враг нанес ракетный удар. Двумя истребителями Су-35 со стороны Черного моря, по крымскому направлению, выпущено 2 ракеты Х-59, класса "воздух – поверхность". Силами противовоздушной обороны обе ракеты уничтожены в воздухе.

В то же время, враг направил аналогичный удар и по Кривому Рогу: еще один истребитель Су-35 выпустил ракету Х-59 из Мелитополя. И она была уничтожена силами ПВО.

Напомним, в ночь на 27 сентября Николаев дважды подвергся массированным обстрелам: ориентировочно в 01:04 и 04:02, россияне ударили по разным районам города.

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