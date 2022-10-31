Силы ПВО сбили над Одесской областью две ракеты: в регионе возможны изменения в графике отключений света

Из-за вражеской атаки на ряд областей Украины в Одесской области возможны изменения в графике отключений электроэнергии.
Сегодня утром, 31 октября, силы ПВО сбили над Одесской областью две вражеские ракеты.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.
"Российские террористы в очередной раз нанесли массированный удар по объектам энергосистемы ряда областей Украины. Над Одесщиной нашими подразделениями противовоздушной обороны были сбиты две ракеты. В течение дня возможны изменения в графике отключений", — говорится в сообщении.
Атака на Украину 31 октября
В понедельник, 31 октября, Россия атаковала Украину из Каспийского моря и Ростовской области.
Воздушные силы сбили на юге Украины 12 российских крылатых ракет и вертолет Ка-52, когда Россия совершила несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры Украины.
В общей сложности РФ выпустила утром по территории Украины более 50 ракет, ПВО уничтожило 44 ракеты.
В результате атаки повреждена критическая инфраструктура в Киеве и области, в Харькове, Запорожье, в Черкасской, Черновицкой, Винницкой и Кировоградской областях.
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