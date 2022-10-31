Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Силы ПВО сбили над Одесской областью две ракеты: в регионе возможны изменения в графике отключений света

Дата публикации
Просмотры
226
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Силы ПВО сбили над Одесской областью две ракеты: в регионе возможны изменения в графике отключений света

Фото: Associated Press

Из-за вражеской атаки на ряд областей Украины в Одесской области возможны изменения в графике отключений электроэнергии.

Сегодня утром, 31 октября, силы ПВО сбили над Одесской областью две вражеские ракеты.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

"Российские террористы в очередной раз нанесли массированный удар по объектам энергосистемы ряда областей Украины. Над Одесщиной нашими подразделениями противовоздушной обороны были сбиты две ракеты. В течение дня возможны изменения в графике отключений", — говорится в сообщении.

Атака на Украину 31 октября

В понедельник, 31 октября, Россия атаковала Украину из Каспийского моря и Ростовской области.

Воздушные силы сбили на юге Украины 12 российских крылатых ракет и вертолет Ка-52, когда Россия совершила несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры Украины.

В общей сложности РФ выпустила утром по территории Украины более 50 ракет, ПВО уничтожило 44 ракеты.

В результате атаки повреждена критическая инфраструктура в Киеве и области, в Харькове, Запорожье, в Черкасской, Черновицкой, Винницкой и Кировоградской областях.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
226
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация