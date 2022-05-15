Силы ПВО сбили вражескую ракету, летевшую в направлении Кропивницкого

В Александрийском районе силы противоветренной обороны обезвредили вражескую ракету.

Она летела в направлении областного центра Кировоградской области города Кропивницкий.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

"Ночь с сиренами. В громадах ситуация спокойная и контролируемая. Под утро в Александрийском районе силами ПВО сбита ракета, летевшая в направлении Кропивницкого. Спасибо нашим славным Вооруженным Силам Украины за то, что мы живы", — написал Райкович.

Напомним, что четыре ракеты России, которую кафиры запустили по Львовщине утром 15 мая, попали в объект военной инфраструктуры в Яворовском районе, недалеко от границы с Польшей.

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