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Силы ПВО уничтожили управляемую авиационную ракету, летевшую в Одессу

Силы ПВО уничтожили управляемую авиационную ракету, летевшую в Одессу

Иллюстрация: момент сбивания русских дронов-камикадзе в Одесской области / Фото: Государственная пограничная служба Украины

Ракету выпустили из самолета.

Российские террористы продолжают наносить ракетные удары по южным регионам.

Об этом информируют Силы обороны юга.

С самолета тактической авиации, из акватории Черного моря, направили управляемую авиационную ракету по Одессе.

Силами противовоздушной обороны ракета уничтожена.

По предварительным данным, взрывной волной и падением обломков избито остекление торговых объектов в прибрежной зоне.

Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, что ранее в Харькове были зафиксированы попадания рядом с жилой застройкой.

Ранее в командовании Воздушных Сил ВСУ предупреждали об атаке беспилотников.

Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.

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