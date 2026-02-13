Работа силы ПВО / © Getty Images

Реклама

Вечером 12 февраля на территории Хмельницкой области силы противовоздушной обороны сбили несколько вражеских беспилотников .

Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

«Во время вечерних сигналов „Воздушная тревога“ на территории области работали силы ПВО ВСУ. Есть сбитые воздушные цели», – говорится в сообщении.

Реклама

Он добавил, что в результате ущерба и падения враждебных целей пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в результате вражеской атаки ударных беспилотников вечером, 12 февраля, в Одесском районе наблюдаются значительные перебои с электричеством, а также с тепло и водоснабжением .

Мы ранее информировали, что после очередной ночной атаки врага в Одессе зафиксированы существенные разрушения гражданской и критической инфраструктуры .