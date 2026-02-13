- Дата публикации
Силы ПВО в Хмельницкой области сбили несколько вражеских БпЛА — ОВА
В результате падения обломков пострадавших и разрушений не обнаружено.
Вечером 12 февраля на территории Хмельницкой области силы противовоздушной обороны сбили несколько вражеских беспилотников .
Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.
«Во время вечерних сигналов „Воздушная тревога“ на территории области работали силы ПВО ВСУ. Есть сбитые воздушные цели», – говорится в сообщении.
Он добавил, что в результате ущерба и падения враждебных целей пострадавших и разрушений не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что в результате вражеской атаки ударных беспилотников вечером, 12 февраля, в Одесском районе наблюдаются значительные перебои с электричеством, а также с тепло и водоснабжением .
Мы ранее информировали, что после очередной ночной атаки врага в Одессе зафиксированы существенные разрушения гражданской и критической инфраструктуры .