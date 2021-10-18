Симптомы могут быть год: какие проблемы со здоровьем возникают после коронавируса

Симптомы могут быть год: какие проблемы со здоровьем возникают после коронавируса

Даже после выздоровления многие жалуются на постковидный синдром.

После коронавируса многие страдают на постковидный синдром. Он может длиться от месяца до года и имеет ряд симптомов.

Об этом заявил директор КНП "Бориспольский городской центр первичной медико-санитарной помощи" Евгений Черенко на брифинге.

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"У людей, которые естественным путем перенесли коронавирусной инфекцией (ни были вакцинированы), часто наблюдается так называемый постковидный синдром. Он может проявляться месяцами, полгода, год после перенесенной болезни", — сказал Черенок.

Так, люди, переболевшие коронавирусом, могут в течение длительного времени иметь такие жалобы и проблемы со здоровьем: затрудненное дыхание, нарушение сна, одышка, трудно концентрироваться и тому подобное.

"Поэтому лучше прививаться и не допускать этой патологии", — отметил Черенок.

Существуют два способа уменьшения количества больных COVID — соблюдение карантинных правил и вакцинация. Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, в Минздраве рассказали, когда в Украине могут позволить снять маски.

Как сообщалось, люди, которые переболели COVID-19, могут не ждать шесть месяцев после того, как пройдут все симптомы острой болезни, прийти к своему семейному врачу и получить прививку. Вакцинироваться значительно проще, чем перенести болезнь, ведь привитые не попадают в реанимацию.

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