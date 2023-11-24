Символ героического противостояния: Нацбанк выпустил памятную монету, посвященную ВСУ (фото)

Предстоит Новый год, который украинские бойцы будут встречать на фронте, защищая нас от врага.

Национальный банк Украины представил традиционную памятную монету в стиле 12-летнего восточного календаря с символом следующего года – Драконом. Впрочем, на этот раз она действительно особенная, потому что посвящена Вооруженным Силам Украины.

Об этом сообщили в НБУ.

"Для нас 2024-й – это, прежде всего, год продолжения борьбы, героизма и мужества наших воинов, которые встретят его на фронте, защищая Украину. Поэтому новая памятная монета "Год Дракона" будет содержать также шеврон Вооруженных Сил Украины как символ отваги и силы наших защитников", – отметили в ведомстве.

Больше о монете

на реверсе в центре изображен стилизованный символ восточного календаря 2024 — дракона, справа на нем — шеврон Вооруженных Сил Украины;

на аверсе по кругу изображены 12 символов восточного календаря, в центре круга – стилизованные часы со стрелкой, указывающие на дракона;

дизайн монеты создала художница Марина Куц, скульптор – Владимир Демьяненко;

памятная монета "Год Дракона" введена в обращение 24 ноября 2023;

ее номинал 5 гривен;

тираж – 80 тысяч штук в сувенирной упаковке.

Добавляется, что приобрести памятную монету "Год Дракона" можно в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. А впоследствии – ее будут реализовывать банки-дистрибьюторы.

Ранее Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету "Украинский язык" номиналом 10 гривен и тиражом 5000 экземпляров. Монета посвящена Дню украинской письменности и культуры.

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