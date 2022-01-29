"Символ смелости и героизма в борьбе за свое государство": в Украине чествуют Героев Крут — фото

"Символ смелости и героизма в борьбе за свое государство": в Украине чествуют Героев Крут — фото

Глава государства возложил цветы к памятному кресту Героям Крут на Аскольдовой могиле в Киеве.

В субботу, 29 января, в Украине отмечают 104-ю годовщину подвига героев Крут. В церемонии памяти Героев Крут принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

Глава государства возложил цветы к памятному кресту Героям Крут на Аскольдовой могиле в Киеве. Память погибших почтили минутой молчания. После этого раздался Государственный гимн Украины. Воины роты почетного караула отсалютовали из личного оружия и прошли торжественным маршем у памятного креста.

Кроме этого, в церемонии также приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, а также курсанты высших военных учебных заведений.

Премье-министр Украины Денис Шмигаль на своей стороне Telegram отметил, что "бой под Крутами стал символом смелости и героизма в борьбе за свое государство. В течение нескольких дней в 1918 году отважные украинские воины отражали наступление на Киев большевиков, чье войско преобладало почти в десять раз.. Крутянцы помогли Украине отстоять независимость".

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