Кулеба объяснил, вернутся ли в Украину известные мировые бренды

МИД Украины выходит на владельцев компаний и объясняет, почему можно работать в Украине.

Украина работает над тем, чтобы в наше государство вернулись известные мировые компании, как это сделал в свое время McDonald's.

Об этом в эфире проекта "Завтрак с 1+1" рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“Мне одна знакомая когда-то говорила, что Украина действительно интегрируется в Европу, когда здесь будут H&M, Икея и другие бренды. Я никогда бы не подумал, что присутствие этих брендов банально станет символом стабильности и комфортной жизни. Мы работаем со всеми компаниями, у нас есть список, нарезанные задачи послам, выходим на владельцев и объясняем, почему можно работать в Украине. Есть положительные сдвиги по некоторым компаниям”, – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним, что McDonald's год назад, в сентябре, возобновил свою работу в Киеве и начал возвращаться в другие города.

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