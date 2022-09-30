Символизирует начало новой эры для Украины: Подоляк – об историческом решении подать заявление на вступление в НАТО

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявку Киева на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. Он отметил, что подав заявку о присоединении к Альянсу, Украина показала единственный путь, по которому будет двигаться.

Об этом Подоляк сказал в эфире совместного телемарфона 30 сентября.

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"Мы видим, как события развиваются в ускоренном темпе и, безусловно, с учетом того, что мы уже практически получили ускоренный режим вступления в ЕС. Безусловная, война показала, что Украина – это ключевой элемент будущего контура Европы безопасности. Поэтому у НАТО тоже будет Очевидно, что на саму войну вот эта заявка не влияет, на те события, которые происходят на оккупированных территориях, мы понимаем, что там идет активное контрнаступление. Безусловно, мобилизация в РФ показывает, что она практически потеряла профессиональную армию Россия не способна остановить украинскую армию, кроме того, чтобы это сделать исключительно количество своих людей, которые готовы положить голову на украинской земле", – отметил советник председателя ОП.

Подоляк отметил, что "заявление об ускоренном вступлении в НАТО символизирует начало новой эры для Украины. Мы отвергли уже любые договоренности – формальные, неформальные, нейтральные, внеблоковый статус и так далее. Президент четко демонстрирует, что все. Точки над "и" расставлены.Для Украины — только один маршрут, который будут поддерживать наши партнеры. Сейчас мы уже четко распланировали, как мы будем дальше формировать свою архитектуру безопасности ".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 30 сентября, также провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого речь шла об актуальной ситуации на фронте.

По итогам заседания Украина приняла решение разделить заявку на вступление в НАТО. Это будет происходить по ускоренному порядку. Армия Украины уже доказала, что отвечает всем стандартам Альянса, теперь осталась только юридическая составляющая.

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