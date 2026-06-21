Синдром выгорания во время войны: как остановить истощение

Изнурение

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Война, постоянная неопределенность, высокий темп работы, дедлайн и ответственность стали частью повседневной жизни миллионов украинцев. Многие привыкли работать в условиях длительного стресса и часто не замечают момента, когда нагрузка начинает негативно влиять на здоровье и работоспособность. Специалисты отмечают: даже самый стойкий человек имеет ограниченный ресурс, поэтому важно своевременно распознавать сигналы перегрузки и находить возможности для восстановления.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

Не весь стресс одинаково вреден

Стресс не всегда оказывает негативное влияние. Психологи различают два его основных вида — эустресс и дистресс.

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Эустресс помогает мобилизовать силы, концентрироваться на задачах, быстро реагировать на вызовы и добиваться результатов. Такое состояние возникает тогда, когда человек видит цель, имеет достаточно ресурсов и чувствует контроль за ситуацией.

Вместо этого дистресс оказывает разрушительное влияние. Он возникает тогда, когда нагрузка превышает возможности человека, а ресурсов для преодоления проблем недостаточно. В таких условиях возрастает риск эмоционального и физического истощения.

Специалисты отмечают: опасна не сама нагрузка, а его продолжительность и отсутствие полноценного восстановления.

Какие сигналы перегрузки подает организм

Одной из самых больших проблем является то, что люди часто не замечают или сознательно игнорируют первые сигналы переутомления.

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Среди физических проявлений перегрузки могут быть:

головные боли;

напряжение в шее и плечах;

нарушение сна;

быстрая утомляемость;

учащенное сердцебиение;

частые простудные заболевания.

К эмоциональным сигналам относятся раздражительность, повышенная тревожность, бессилие и эмоциональное опустошение.

На поведенческом уровне перегрузка может проявляться через прокрастинацию, увеличение количества ошибок, отказ от отдыха и перерывов, а также чрезмерное потребление кофе или других стимулирующих напитков.

Часто люди объясняют такие симптомы обычной усталостью и продолжают работать в том же режиме, что только усугубляет ситуацию.

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Война усиливает психологическую нагрузку

Украинцы сегодня живут в условиях двойного стресса. Помимо профессиональных вызовов на психику влияют последствия войны.

Часть граждан пережила обстрелы, потерю близких, вынужденный переезд или длительную разлуку с семьей. Поэтому даже привычные рабочие трудности могут восприниматься гораздо острее, чем раньше.

По приведенным данным, сильный стресс из-за войны войны испытывают 83% украинцев. Именно поэтому специалисты советуют более внимательно относиться к своему самочувствию и пересмотреть собственные представления о том, какой уровень нагрузки приемлем.

Почему выходных недостаточно для восстановления

Распространено мнение, что достаточно дождаться выходных или отпуска, чтобы полностью восстановить силы. Однако отдых это не только отсутствие работы.

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Для качественного восстановления важны четыре составляющие:

отключение от рабочих мыслей;

расслабление;

занятия, дающие чувство развития и компетентности;

возможность самостоятельно распоряжаться своим свободным временем.

Пассивное времяпрепровождение в социальных сетях или попытки работать еще более часто создают лишь иллюзию восстановления.

Наилучший же эффект демонстрируют качественный сон, физическая активность, прогулки на свежем воздухе и поддержка близких людей.

Как защитить собственный ресурс от истощения

Специалисты рекомендуют не только пополнять ресурс, но и защищать его от чрезмерного истощения.

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Для этого следует:

планировать рабочую нагрузку;

устанавливать профессиональные границы;

делегировать часть задач;

регулярно делать перерывы в течение дня.

Полезной практикой является создание так называемых «защищенных блоков» времени — периодов без совещаний, звонков и сообщений, которые можно посвятить сложным задачам, анализу или восстановлению концентрации.

Настоящая стойкость — это не работа на износ.

В обществе часто увлекаются людьми, работающими без отдыха и выдерживающими чрезмерные нагрузки. Однако настоящая профессиональная стойкость заключается не в работе на грани возможностей.

Она заключается в способности своевременно замечать сигналы перегрузки, заботиться о собственном ресурсе и не допускать истощения.

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Ведь наиболее ценным ресурсом любой организации остаются люди. От их физического и психологического состояния зависит качество работы, эффективность решений и способность преодолевать ежедневные вызовы.

Как отмечают в Инспекции по труду и занятости населения Днепровского городского совета, в условиях длительного стресса особенно важно не игнорировать сигналы организма, своевременно восстанавливать внутренние ресурсы и поддерживать баланс между работой и отдыхом. Это помогает сохранять работоспособность, психологическую стойкость и профессиональную эффективность даже при длительных нагрузках.

Ранее психологиня Елена Бортникова объяснила, почему украинцы все чаще игнорируют воздушные тревоги и не спускаются в укрытие. Это может быть следствием хронической усталости и эмоционального истощения из-за длительного стресса от войны.

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