Сине-желтая Украина: ко Дню единения правительственные здания во всех регионах засияли национальными цветами (фото)

В столице патриотическая подсветка "разрисовала" офис украинского правительства.

Вечером в среду, 16 февраля, когда в Украине впервые празднуют День единения, офис правительства в Киеве, а также помещения областных государственных администраций во всех регионах страны подсветили сине-желтыми цветами.

Фото патриотически украшенных правительственных зданий публикуют на Facebook страницах украинские чиновники.

“Сегодня граждане из разных уголков Украины показали всему миру свою сплоченность и несокрушимость украинского духа. Проявили взаимоподдержку и стремление к европейскому, демократическому, свободному будущему. И никому не позволим на это покуситься”, — написал на этот счет премьер-министр Денис Шмигаль.

Напомним, что в этот день украинцы во всех регионах демонстрировали сплоченность вопреки запугиваниям большой войной из-за вторжения России. Во многих городах жиители вышли на улицы с государственными флагами.

День Единства: по всей стране поднимали желто-синие флаги

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