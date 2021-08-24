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Сине-желтые небоскребы и флаги: как мир поздравляет Украину с Днем Независимости

www.burjkhalifa.ae

В ряде стран мира креативно поздравили Украину с 30-й годовщиной Независимости.

Сегодня, 24 августа, Украина отмечает 30-ю годовщину своей независимости. По этому случаю в разных странах мира оригинально поздравили нашу страну с праздником.

Об этом читайте в подборке ТСН.ua.

Так, самjt высокjt сооружение планеты — небоскреб Бурдж Халифа в Дубае (ОАЭ) подсветили сине-желтым цветом.

"Сегодня ночью Бурдж Халифа празднует День Независимости Украины и желает ее народу процветания и мира", — говорится в сообщении.

В Канаде сине-желтой стала и экс-самое высокое сооружение мира, обзорная и телекоммуникационная башня CN Tower, что в Торонто.

В Кувейте сине-желтый флаг появился на всемирно известных Кувейтских Башнях в столице этой страны Эль-Кувейте.

© ФК Динамо Киев
ФК Динамо Киев

В столице Чехии — Праге — Петршинская обзорная башня, одна из самых известных доминант пражского пейзажа, засияла цветами украинского флага.

Также украинские флаги сегодня развевались в шести чешских городах

"Украинский флаги сегодня развеваются в шести чешских городах! Соответствующие решения приняли: мэрия города Брно, мэрия города Пардубице, областной совет Пардубицкого края, областной совет Плзенского края, мэрия города Либерец, мэрия города Мнелник, мэрия города Кадань", — говорится в сообщении.

Кроме того, мэр Праги Зденек Гржиб, чешский сенатор Мирослава Немцова и депутат Маркета Пекарова-Адамова поздравили Украину с Днем Независимости в вышиванках.

Украинский флаг подняли и на мэрии словацкого города Прешов (Прешов — центр Пряшевщины, историко-этнографического региона, где компактно проживает автохтонное население — украинцы-русины).

Напомним

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