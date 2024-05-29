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Синегубов рассказал об оперативной ситуации в Харьковской области

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Синегубов рассказал об оперативной ситуации в Харьковской области

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов опроверг российские фейки / Фото: Олег Синєгубов

ВСУ продолжают сдерживать противника.

Враг пытается продвинуться в глубь Харьковщины. К счастью, успехов у россиян нет.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По данным ОВА:

  • На Липецком и Волчанском направлениях враг подтягивает ресурсы и резервы, чтобы удерживать наступательный темп. В Волчанске продолжаются уличные бои.
  • В Купянском направлении противник постоянно подтягивает резервы, чтобы сохранить потенциал.
  • На Богодуховском направлении. Следим за ситуацией. Из ряда населённых пунктов ранее была объявлена эвакуация. Планируем усиливать работу в этом направлении.

Напомним, Россияне обстреливают Волчанск из "Сонцепеков" термобарическими боеприпасами.

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