Синегубов рассказал об оперативной ситуации в Харьковской области

ВСУ продолжают сдерживать противника.
Враг пытается продвинуться в глубь Харьковщины. К счастью, успехов у россиян нет.
Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По данным ОВА:
- На Липецком и Волчанском направлениях враг подтягивает ресурсы и резервы, чтобы удерживать наступательный темп. В Волчанске продолжаются уличные бои.
- В Купянском направлении противник постоянно подтягивает резервы, чтобы сохранить потенциал.
- На Богодуховском направлении. Следим за ситуацией. Из ряда населённых пунктов ранее была объявлена эвакуация. Планируем усиливать работу в этом направлении.
Напомним, Россияне обстреливают Волчанск из "Сонцепеков" термобарическими боеприпасами.
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