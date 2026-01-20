Синоптик назвал дату, когда в Украине ослабнет мороз и станет теплее

Белка. / © Associated Press

В Украине уже с 22 января ожидается ослабление морозов на 2-4 градуса. Впрочем, точно сказать, позади ли пик холода, пока нельзя.

Об этом сообщил синоптик Отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Иван Семилит в комментарии «Погода в УНИАН».

По его словам, 20-22 января погода претерпевает оптимистичные изменения. В частности, осадков в основном не ожидается.

«Значение температуры в ночные часы будут снижаться до -9°…-17° в течение 20-21 января… В дневные часы мы ожидаем в пределах -4°…-11°. Уже 22 января мы ожидаем ослабления морозов на 2-4 градуса», — сказал синоптик.

В то же время, заметил он, резкого потепления не ожидается, а лишь незначительное ослабление морозов. Ночью 23-24 января температура воздуха на северо-востоке будет в пределах -10…-15°, днем -5°…-11°. На остальной территории ночью -5°…-11°. Дневные максимумы будут достигать -1°…-7°. Впрочем, на юге, Закарпатье и Прикарпатье 24 января будет от -3 до +2°.

Кроме того, 23-24 января ожидается небольшой снег. Днем на юге, в Закарпатье и Прикарпатье — дождь.

«Снежить, но с небольшой интенсивностью. Возможно, прибавится несколько сантиметров снежного покрова, но это не будут сугробы», — сказал он.

На вопрос, был ли это уже пик холода, синоптик говорит, что пока этого нельзя сказать.

«Сейчас только вторая половина января началась, а что будет в феврале — мы пока не знаем. Мы будем видеть тенденции на февраль где-то после 25 января», — пояснил Семилит.

Напомним, синоптики объясняли, что в Украину пришел мороз из Сибири. Антициклон из Сибири обычно приобретает мощность на пике зимы — январь и начало февраля, когда фиксируются самые низкие температуры.

Обычно эта зона высокого давления ограничивается Уральскими горами, и на запад и европейскую часть России заходит не часто. Однако если он выходит за пределы Уральских гор, то под его влияние попадает Украина, Польша и даже Германия.