Синоптик назвала регион Украины, где завтра будет теплее всего: прогноз на 7 ноября

Первый день новой недели в Украине будет свежим, с туманами и кое-где с ночным морозом.

В понедельник, 7 ноября, на территории Украины ожидается много туманов, соответственно станет хуже видимость на дорогах. Дожди возможны лишь местами в западных областях, преимущественно в горной местности.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

Температура воздуха в Украине самая низкая ожидается на северо-востоке, ночью она может опускаться до небольших "минусов". Ночной мороз возможен в Полтавской, Харьковской, Сумской и Луганской областях. Днем здесь прогнозируют температуру воздуха +3...+7 градусов.

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Теплее всего будет в западных областях — днем до +12...+16 градусов.

На остальной территории Украины в течение дня предполагается +8...+13 градусов, в Крыму до +13...+15 градусов.

В Киеве 7 ноября столбики термометров поднимутся до +7...+8 градусов. Воздух будет влажным, с туманами, но без серьезных дождей.

Со вторника, 8 ноября, в Украине потеплеет на несколько градусов.

Напомним, народный синоптик Стас Щедрин предупредил, что в скором времени в Украине может сильно захлестнуть. По его словам, во второй декаде ноября в восточных, центральных и, как ни странно, южных областях существует большая вероятность, что придут вьюги и морозы.

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