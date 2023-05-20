Синоптик обещает украинцам по-настоящему летнюю погоду на выходных: где ударит +30

После холодных первых недель мая в Украину пришло долгожданное тепло.

Какая будет погода в ближайшие дни — сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его прогнозу, днем максимальная температура превысит +25 °С, в южной половине местами не исключены +30 °С. Заметно станут теплее и ночи, а среднесуточная температура окажется выше климатической нормы на 2-4 °C. В некоторых областях пройдут небольшие кратковременные дожди.

Какая будет погода в субботу, 20 мая

В субботу, 20 мая, в западных областях ночью без осадков, днем местами ожидается небольшой дождь, гроза. Температура воздуха ночью +8…+13°С, днем +19…+24°С.

На севере страны облачно с прояснениями, без осадков, только днем на юге Киевской области возможны небольшие дожди и грозы. Температура воздуха ночью будет +8…+13°С, днем +19…+24°С.

В центральных областях ночью без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди, сопровождаемые грозами. Температура воздуха ночью +10…+15°С, днем +22…+27°С.

На юге переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +12…+17°С, днем +25…+30°С.

Какая будет погода в воскресенье, 21 мая

В западных и северных областях под влиянием выступа антициклона с севера ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +7…+12 °С, днем +18…+23 °С.

В центральных областях ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, возможна гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 °С, днем +20…+25 °С.

На юге Украины ночью без осадков, днем в Одесской и Николаевской областях местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16°С, днем +24...+29°С.

В восточной части страны ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, местами с грозой. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °С, днем +19…+24 °С.

Напомним, 20 мая почти по всей территории Украины синоптики объявили чрезвычайный уровень пожароопасности.

Читайте также: