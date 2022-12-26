Синоптик поделилась прогнозом погоды до конца 2022 года и на Новый год: чего ожидать

Начало 2023 года Украина встретит с дождем.
Новый год украинцы будут встречать теплой погодой.
Об этом 26 декабря сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Температура воздуха до конца недели и 2022 года будет плескаться преимущественно в "плюсовых" теплых ваннах. С колебаниями, очевидно, однако все же ниже нуля не будет опускаться. По крайней мере, днем", — написала она.
Диденко добавила, что 27 декабря большинство территории страны охватит дождь и мокрый снег, а также ожидается порывистый ветер. В дальнейшем, по прогнозу синоптика, небо усмирится, осадки в Украине до конца 2022 года маловероятны, и "лишь 1 января атмосфера поблескивает новогодним дождиком".
Прогноз на январь 2023 года
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на январь и сообщили, что первая половина месяца будет аномально теплой. Однако во второй половине января в Украину придет настоящая зима со снегопадами и морозами. В то же время периоды с холодной погодой будут кратковременными.
В целом, по прогнозам Укргидрометцентра, вся зима 2022-2023 будет теплой.
Читайте также:
- "Весна среди зимы": синоптик дал неожиданный прогноз на январь 2023 года
- В Укргидрометцентре назвали регионы Украины, где больше всего изменился климат
- Какой будет зима 2022-2023 в Украине — Укргидрометцентр