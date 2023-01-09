Синоптик поделилась прогнозом погоды на ближайшие дни и предупредила о сильном ветре

Осадки ожидаются только в западной части страны, возможно, в Винницкой и Житомирской областях.

Сильный ветер, почти без снега и дождей. Такой в Украине будет погода 10-11 января.

Об этом сообщила Наталья Диденко.

"10-11 января в Украине будут с сильным ветром. Температурный режим — без особых изменений", — отметила синоптик.

Так, по ее прогнозу, в эти дни в течение дня ожидается в восточных областях минус 3-8 градусов (ночью еще сильнее поморозит), в западных областях +2+7 градусов, в южной части +6+10 градусов, в Запорожской области холоднее, до минус 3 градусов. На севере и в центре в течение дня 10-11 января от 3 мороза до 2 тепла.

Что касается осадков, то, по словам Диденко, дождь и мокрый снег будут выпадать периодически в западных областях, вероятно, в Винницкой и Житомирской областях. На остальной территории Украины — без существенных осадков.

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В Киеве во вторник-среду будет сухо. Ветер юго-восточный, сильный, порывистый. Ночью до минус 5-8 градусов, днем 1-3 градуса мороза.

А дальше, как отмечает синоптик, в Украину придет атлантическая воздушная масса, которая 13-14 января принесет потепление.

В Украину идет потепление

Напомним, ранее народный синоптик Станислав Щедрин также сообщил о потеплении, которое придет на этой неделе в Украину на смену морозам. Так, по его прогнозу, с 13 января в Украину начнут поступать аномально тёплые воздушные массы из Африки и температура воздуха поднимется до +10 градусов. Погода, по словам Щедрина, будет как весной.

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