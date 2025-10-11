Синоптик порадовал прогнозом и сообщил, когда наконец потеплеет

Кошка. / © pixabay.com

В Украина немного может потеплеть только после 20 октября. Впрочем, уже в ближайшие дни температура воздуха наоборот снизится и погода пока не порадует тепло.

Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

По данным синоптика, в воскресенье, 12 октября, благодаря вмешательству европейского антициклона, дождей станет гораздо меньше. Температура ночью 4-9 º, днем 10-15 º тепла.

В понедельник, 13 октября, холодный атмосферный фронт с севера "проявит себя небольшими дождями и откроет путь осенней стуже". Температура ночью будет +2º...+7º, а днем будет +5º...+10º.

"Такая низкая температура задержится как минимум на всю следующую неделю. В прогностических моделях есть намек на возвращение тепла после 20 октября", - уточнил эксперт.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что на Украину суют две волны похолодания. Так, прогнозируется устойчивое развитие северо-западных воздушных потоков, произойдет постепенное снижение температуры воздуха, будут осадки и порывистый ветер.