Синоптик предупредил о резком похолодании: когда в Украину придет осень

В Украине ожидаются туманы и похолодание до +6 градусов

Осень уже близко и августовское тепло в Украине скоро уступит место прохладной погоде и туманам, которые придут раньше календарной осени.

Об этом сообщил известный синоптик Игорь Кибальчич в интервью "Телеграфу".

Когда ждать похолодания

По его словам, уже с 25 августа в Украине начнется период осенней прохлады. Мощный антициклон с центром над Беларусью и западными областями Украины приведет к высокому атмосферному давлению и стабильной погоде.

Значительных осадков синоптик не прогнозирует, лишь в отдельные дни на севере и востоке страны возможны кратковременные дожди, которые будут распределяться неравномерно.

Подробный прогноз погоды на конец августа

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +6…+12°С, а днем будет +20…+25°С. На юге, востоке Украины и на Закарпатье ночи будут теплее — +11…+16°С, а днем температура будет подниматься до +23…+28°С.

Игорь Кибальчич также отметил, что ночью и утром местами в западных и северных областях возможны кратковременные туманы.

"В целом погода в третьей декаде августа будет напоминать начало сентября не только цифрами на термометре, но и ощущениями", — сказал синоптик.

Он успокоил украинцев, отметив, что стихийных бедствий и опасных погодных явлений в конце августа не ожидается.

Напомним, в пятницу, 22 августа, в ряде областей Украины будут грозы и шквалы. Объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды.