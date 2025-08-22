- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 671
- Время на прочтение
- 1 мин
Синоптик предупредил о резком похолодании: когда в Украину придет осень
Уже через несколько дней столбики термометров могут опуститься до +6 градусов в ночные часы.
Осень уже близко и августовское тепло в Украине скоро уступит место прохладной погоде и туманам, которые придут раньше календарной осени.
Об этом сообщил известный синоптик Игорь Кибальчич в интервью "Телеграфу".
Когда ждать похолодания
По его словам, уже с 25 августа в Украине начнется период осенней прохлады. Мощный антициклон с центром над Беларусью и западными областями Украины приведет к высокому атмосферному давлению и стабильной погоде.
Значительных осадков синоптик не прогнозирует, лишь в отдельные дни на севере и востоке страны возможны кратковременные дожди, которые будут распределяться неравномерно.
Подробный прогноз погоды на конец августа
Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +6…+12°С, а днем будет +20…+25°С. На юге, востоке Украины и на Закарпатье ночи будут теплее — +11…+16°С, а днем температура будет подниматься до +23…+28°С.
Игорь Кибальчич также отметил, что ночью и утром местами в западных и северных областях возможны кратковременные туманы.
"В целом погода в третьей декаде августа будет напоминать начало сентября не только цифрами на термометре, но и ощущениями", — сказал синоптик.
Он успокоил украинцев, отметив, что стихийных бедствий и опасных погодных явлений в конце августа не ожидается.
Напомним, в пятницу, 22 августа, в ряде областей Украины будут грозы и шквалы. Объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды.