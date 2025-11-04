- Дата публикации
Украина
Синоптик предупредил о снеге и морозах: когда в Украине значительно похолодает
Сейчас в Украине стало теплее, но уже со второй половины ноября зима даст о себе знать.
Сейчас в Украине стало теплее. Такие погодные условия будут сохраняться и дальше. Однако во второй половине ноября погода сменится более зимней. В регионах ожидаются морозы и снег.
Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.
Синоптик объяснил, что антициклоны меняют циклоны, проходят атмосферные фронты, но теплая погода остается.
По его словам, важный переход через +5º, что знаменует начало засыпания в природе и окончание вегетации озимых, откладывается. Однако уже со второй половины ноября растет вероятность первых проявлений зимы.
"К дождям присоединяются осадки в виде снега, участятся морозы, ночью и утром на дорогах появится гололедица. На что нужно обратить внимание владельцам авто", - подчеркнул Постригань.
Напомним, синоптик Иван Семилит сообщил, сколько еще в Украине будет держаться тепло. Так, по его словам, в Украине грядущая неделя будет достаточно теплой. В частности, на юге дневная температура будет достигать +16. Впрочем, ночные показатели будут несколько ниже. Ночью и утром местами возможен туман.