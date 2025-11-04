Синоптик предупредил о снеге и морозах: когда в Украине значительно похолодает

Кот. / © Unsplash

Сейчас в Украине стало теплее. Такие погодные условия будут сохраняться и дальше. Однако во второй половине ноября погода сменится более зимней. В регионах ожидаются морозы и снег.

Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

Синоптик объяснил, что антициклоны меняют циклоны, проходят атмосферные фронты, но теплая погода остается.

По его словам, важный переход через +5º, что знаменует начало засыпания в природе и окончание вегетации озимых, откладывается. Однако уже со второй половины ноября растет вероятность первых проявлений зимы.

"К дождям присоединяются осадки в виде снега, участятся морозы, ночью и утром на дорогах появится гололедица. На что нужно обратить внимание владельцам авто", - подчеркнул Постригань.

Напомним, синоптик Иван Семилит сообщил, сколько еще в Украине будет держаться тепло. Так, по его словам, в Украине грядущая неделя будет достаточно теплой. В частности, на юге дневная температура будет достигать +16. Впрочем, ночные показатели будут несколько ниже. Ночью и утром местами возможен туман.