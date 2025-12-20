Синоптик предупредил о снеге и морозах: когда в Украине значительно похолодает

Собаки / © Associated Press

В Украине уже в скором времени погода станет более похожей на зимнюю. Антициклон со Скандинавского полуострова постепенно распространит свое влияние на большую часть Европы и принесет снижение температуры, в частности, в Украину.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич в комментарии «Телеграфу».

Он отметил, что метеорологическая зима пока в Украине не наступила. В регионах с начала декабря средняя температура воздуха превышала климатическую норму на 3-5 градусов, также отсутствует снеговой покров. Впрочем, уже на следующей неделе в Украину придет похолодание.

По прогнозу синоптика, от 24 декабря температура воздуха во всех областях снизится до небольших морозов. Слабо выраженные атмосферные фронты будут проходить преимущественно через западные, центральные и юго-западные регионы, поэтому снег может покрыть землю накануне похолодания.

«Левобережная часть страны останется в поле высокого атмосферного давления, поэтому здесь похолодание пройдет по сухому сценарию и морозы ударят по голой земле», — сообщил Игорь Кибальчич.

Впрочем, в последние дни декабря ряд циклонов и атмосферных фронтов с севера Европы может принести снег на большую часть территории.

По прогнозу Кибальчича, 21-23 декабря характер погодных условий не изменится. Уже 24 декабря придет похолодание вместе с арктической воздушной массой. Похолодание начнется с севера, где температура снизится до 6-8°С. Ночью минимальные значения достигнут до -5-12°С. Днем также будет преобладать минусовая температура.

Синоптик прогнозирует, что наиболее холодными станут 25 и 26 декабря, а также предновогодние дни — 29-31 декабря. Кроме того, рассеется мрачность, царившая почти весь декабрь, и будет больше солнечных дней. Воздействие морозного антициклона будет препятствовать формированию сплошной облачности.

Напомним, синоптикиня Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха дала прогноз погоды на Рождество, 25 декабря. По ее словам, с 24 декабря, температуры начнут снижаться. Ожидается влияние поля повышенного атмосферного давления, что будет формировать более зимний характер погоды.

Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань говорит, что украинцы могут встретить Рождество 25 декабря с зимней погодой — три года такого не было. Он прогнозирует «резкий провал в арктический холод». В то же время на установку устойчивого снежного покрова рассчитывать не стоит, лишь кое-где будет пролетать снег.