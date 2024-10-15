Синоптик предупредила о вероятности заморозков на большинстве территории

В большинстве регионов Украины 16 октября ожидаются дожди и понижение температуры.

Завтра, 16 октября, погода в Украине будет разной. В западных областях ожидаются заморозки до -3 градусов ночью и более теплые +9+12 днем. Закарпатье порадует солнышком и температурой до +16 градусов. Осадков не будет.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

На севере страны будет периодически дождь, а температура будет держаться на уровне +8+11 градусов, что создает прохладную и влажную атмосферу.

В центральных областях возможны дожди с температурой днем от +9 до +13 градусов.

Восточные регионы также увидят дожди, но температура будет несколько выше +11+14 градусов.

На юге прогнозируются дожди, местами сильные, с температурой воздуха днем до +16 градусов.

В Киеве завтра будет облачно и влажно с периодическими дождями, температура ночью составит +3+4 градуса, днем около +10 градусов. Поэтому жителям столицы следует утепляться, особенно тем, у кого еще нет отопления.

Заморозки в ближайшую ночь коснутся только западных областей, где будут прояснения. В других частях страны из-за облачности заморозки пока отложатся.

Однако уже 17-20 октября с увеличением площади прояснений возможны заморозки на большей части Украины.

Напомним, сегодня на горе Пип Иван в украинских Карпатах ударил мороз и снег. Температура воздуха опустилась до -4°С.

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