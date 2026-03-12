Синоптик предупредила о значительном снижении температуры в Украине: когда ожидается

Погода в Украине / © pexels.com

В ближайшие дни в Украине сохранится теплая и солнечная погода, однако синоптики предупреждают, что уже с середины марта температура может существенно снизиться.

Об этом в прямом эфире Эспрессо сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Сейчас температурные показатели больше соответствуют апрельским, чем мартовским. Всегда в начале марта еще и зима — и холодно, и снег. И я считаю, что нам очень повезло.

Вообще погода в прошлом году и в этом году очень оригинальна. Кстати, я помню, что на Шевченковские дни погода была преимущественно неблагоприятная, холодная. В этом году, 9–10 марта, была идеальная погода. Но всегда интересно, что дальше», — сказала Диденко.

По ее словам, в ближайшие дни в Украине будет господствовать благоприятная синоптическая ситуация. Погода будет определять антициклон, благодаря чему ожидается много солнечных прояснений.

«Обязательно выходите прогуляться, потому что это первый витамин D, очень полезный. Температура воздуха будет высокой — где-то +12°C…+18°C. Очень приятная погода. Но с 17 марта, по предварительным прогнозам, и это еще будем уточнять, ожидается ощутимое снижение температуры воздуха. Поэтому пока я очень советовала бы воспользоваться этой прекрасной погодой», — подчеркнула Диденко.

Ранее сообщалось, что мартовское тепло выходит на свой пик, принося в отдельные регионы почти летние показатели температуры.

Мы ранее информировали, что Украину накрывает мощный антициклон, который принесет солнечную погоду и апрельское тепло.