Синоптик предупреждает о непогоде 11 мая: где прогремят грозы
Погода в Украине в понедельник будет с комфортным теплом, переменной облачностью и кратковременными дождями.
Ближайшую неделю территория Украины будет находиться под влиянием атмосферных фронтов — будет преобладать погода с дождями и грозами.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в понедельник, 11 мая
В понедельник, 11 мая, в Украине дожди наиболее вероятны в восточной части, Сумской, Запорожье, Полтавской, Черкасской.
На остальной территории Украины без существенных осадков, только на Закарпатье пройдет дождь.
Температура воздуха неоднородна, в течение дня теплее всего будет на западе +20+24 градуса, вдоль полосы Сумщина-Черкащина-Полтавщина-Днепропетровщина только +17+19 градусов, всего +18+22 градуса.
Погода в Киеве 11 мая
В Киеве 11 мая осадки маловероятны, немного потеплеют по сравнению с сегодняшним днем, ожидается до +18, +19 градусов.
«Повышение температуры воздуха ориентировочно предполагается через неделю, с 18-19 мая», — добавила она.
Ранее сообщалось, что в ближайшие дни в Украине ожидается повышенная пожарная опасность сразу в нескольких областях. 10-11 мая она ожидается почти по всей Украине, кроме Крыма, Волынской и Закарпатской областей.
11 мая опасность также сохранится в Одесской, Николаевской, Запорожской, Кировоградской и Днепропетровской областях.