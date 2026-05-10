Синоптик предупреждает о непогоде 11 мая: где прогремят грозы

Погода испортится

Ближайшую неделю территория Украины будет находиться под влиянием атмосферных фронтов — будет преобладать погода с дождями и грозами.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в понедельник, 11 мая

В понедельник, 11 мая, в Украине дожди наиболее вероятны в восточной части, Сумской, Запорожье, Полтавской, Черкасской.

На остальной территории Украины без существенных осадков, только на Закарпатье пройдет дождь.

Температура воздуха неоднородна, в течение дня теплее всего будет на западе +20+24 градуса, вдоль полосы Сумщина-Черкащина-Полтавщина-Днепропетровщина только +17+19 градусов, всего +18+22 градуса.

Погода в Киеве 11 мая

В Киеве 11 мая осадки маловероятны, немного потеплеют по сравнению с сегодняшним днем, ожидается до +18, +19 градусов.

«Повышение температуры воздуха ориентировочно предполагается через неделю, с 18-19 мая», — добавила она.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни в Украине ожидается повышенная пожарная опасность сразу в нескольких областях. 10-11 мая она ожидается почти по всей Украине, кроме Крыма, Волынской и Закарпатской областей.

11 мая опасность также сохранится в Одесской, Николаевской, Запорожской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

