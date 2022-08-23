Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Синоптик рассказал, какой погодой порадуют последние дни лета

Дата публикации
Просмотры
591
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Синоптик рассказал, какой погодой порадуют последние дни лета

Фото: Associated Press

В Украине до конца августа будет держаться жаркая погода.

Территорию Украины накроет воздух субтропического происхождения из Среднеазиатских районов. Поэтому температура воздуха повысится, а вероятность осадков заметно уменьшится.

Об этом "Телеграфу" рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

По словам синоптика, воздушная масса станет сухой и с меньшим количеством облачности.

"Это приведет к некоторому повышению среднесуточных температур воздуха. В дневное время также будет наблюдаться рост температуры воздуха до +30...+35 градусов, но о рекордной или аномальной жаре пока речь не идет и подобных предпосылок не намечается, с учетом свежих прогностических данных", – сообщил синоптик.

Игорь Кибальчич говорит, что в большинстве областей Украины увлажнение почвы достаточно, а местами даже чрезмерным. Значительный дефицит осадков и засуха сохраняется только в отдельных районах в южных областях.

Напомним, ранее климатологи Светлана Бойченко заявила, что погода в Украине летом 2022 года будет с такими же перепадами, как было и зимой 2021-го. По ее словам, температура летом может резко падать и подниматься. Это, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.

Читайте также:

Все в восторге от гортензии - Антонина Лесик рассказала, какой сорт выбрать для сада

Все в восторге от гортензии - Антонина Лесик рассказала, какой сорт выбрать для сада

Похожие темы:

Следующая публикация