Синоптик рассказал, какой погодой порадуют последние дни лета

Территорию Украины накроет воздух субтропического происхождения из Среднеазиатских районов. Поэтому температура воздуха повысится, а вероятность осадков заметно уменьшится.

Об этом "Телеграфу" рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

По словам синоптика, воздушная масса станет сухой и с меньшим количеством облачности.

"Это приведет к некоторому повышению среднесуточных температур воздуха. В дневное время также будет наблюдаться рост температуры воздуха до +30...+35 градусов, но о рекордной или аномальной жаре пока речь не идет и подобных предпосылок не намечается, с учетом свежих прогностических данных", – сообщил синоптик.

Игорь Кибальчич говорит, что в большинстве областей Украины увлажнение почвы достаточно, а местами даже чрезмерным. Значительный дефицит осадков и засуха сохраняется только в отдельных районах в южных областях.

Напомним, ранее климатологи Светлана Бойченко заявила, что погода в Украине летом 2022 года будет с такими же перепадами, как было и зимой 2021-го. По ее словам, температура летом может резко падать и подниматься. Это, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.

Читайте также: